Martyna Wojciechowska sugestywnie dziękuje fance za wsparcie: "Małżeństwo znaczy wszystko, ale NIE DLA KAŻDEGO, NIESTETY"

Joas 39 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Nie ma ideałów i idealnych związków. A w pewnym wieku coraz trudniej zaakceptować kogoś w swoim otoczeniu, znam to, trzeba wiele wytrwałości a nie oszukujmy się dwa silne charaktery, z czego żaden może nie chcieć iść na ustępstwa to może powodować nie mały konflikt... a co się z tym wiąże, wiadomo. Życzyłam im dobrze, choć pomyślałam, ze to może nie przetrwać próby czasu i niestety możectak być. Chyba, ze to tylko kolejna plotka ...