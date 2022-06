Martyna Wojciechowska nie ma problemu z uświadamianiem 14-letniej córki: "Pieniądze czy seks to dla mnie NORMALNE TEMATY"

Toja 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Cokolwiek powie ,mądrze czy nie i tak ją skrytykujecie,wyciągniecie przeszłość.Tak dla zasady żeby popsuć jej nastrój .Podróżowała dużo ale o córkę dbała i była z nią gdy tylko mogła.Wiele z nas korzystało z pomocy babci.Na złe to dziecku nie wyszło,zaciesnilo więzi z babcią ,dziadkiem.Watpie żeby Marysia miała o to żal do mamy.A co do przeszłości to czy Wasza jest taka czysta i bez skazy?Nie!Macie tylko szczęście,że nikt jej nie wyciąga bo i po co.