Martyna Wojciechowska złożyła PAPIERY ROZWODOWE! Szykuje się sądowe starcie z Kossakowskim?

szkoda ze to usa porozstawialo czołgi na granicach i chciało wpuścić Ukraine do NATO, Putin nie mogł sobie pozwolić na natowskie bomby atomowe 500km od Moskwy. Nawoływał do wycofania się już kilka miesięcy temu. USA nie uleglo.Nie popieram ataku na Ukraine ale strategicznie nie pozostawiono mu wyboru. Pozwolilibyscie żeby Polska była otoczona przez Niemców? Wiecie w ilu miejscach toczą się wojny na świecie, ile państw USA okupuje? Dlaczego nikt tego nie nagłaśnia, dlaczego nikt ich nie wspiera. Za to sztucznie wykreowany konflikt z Putinem wszyscy łyknęli. Ukraina jest okupowana od lat przez Putina! Co najmniej 8 . Nikogo nawet nie dziwi ze Putin mając najlepiej wyspecjalizowanych żołnierzy na świecie nie potrafi przejść Kijowa a media podają ze przejmuje go kilka dni! Używając starej broni? I młodych żołnierzy? Gdyby chciał przejąć to poszedłby pełna para. został sprowokowany przez USA. Ludzie to łykneli. Bieden potrzebuje tej wojny bardziej niz ktokolwiek.