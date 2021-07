Martyna Wojciechowska odpowiada na pytanie o Przemka Kossakowskiego: "W życiu najważniejsza jest POKORA"

noniewierzę 13 min. temu zgłoś do moderacji 22 5 Odpowiedz

Ja nie wiem czemu pudel tak beszczelnie piłuje ten temat, to podpada pod nękanie. Rozumiem pośmiać się z Królika, który średnio raz na pół roku miał jakąś wielką miłość, rozumiem pośmiać się z atencjuszki Moni, która publicznie rozlicza się ze swoimi byłymi i wszystko sprzedaje, a teraz robi sobie terapię w SM jadąc po Zbychu. Wysmiac jakieś głupoty opowiadane przez celebrytki, ale to? To jest jakaś nagonka. Was to bawi, krwiopijcy? Czy tylko klikanie się liczy? Co innego atencjusz sprzedający na ig wszystko, co innego dwoje ludzi, owszem znanych, ale jednak powściągliwie informujących o życiu prywatnym. Trochę umiaru. U Małgoni nie ma jakiejś dramy? Może woda w hotelowych kranach była za gorąca?