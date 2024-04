Martyna Wojciechowska ostro o restrykcyjnym prawie aborcyjnym. "To wciąż MĘŻCZYŹNI ROZDAJĄ KARTY" (WIDEO)

CywilizacjaŚm... 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

This is partial-birth abortion: (1) Guided by ultrasound, the abortionist grabs the live baby's legs with forceps. (2) The baby's legs are pulled out into the birth canal. (3) The abortionist delivers the baby's entire body, except for the head. (4) Then, the abortionist jams scissors into the baby's skull. The scissors are then opened to enlarge the hole. (5) The scissors are then removed and a suction catheter is inserted. The child's brains are sucked out causing the skull to collapse so the delivery of the child can be completed. Przetłumaczyć? Jest to aborcja przez poród częściowy: (1) Pod kontrolą USG aborcjonista chwyta kleszczami nóżki żywego dziecka. (2) Dziecko nogi są wciągane do kanału rodnego. (3) Aborter dokonuje aborcji całe ciało dziecka z wyjątkiem główki. (4) Następnie aborcjonista wbija nożyczki w czaszkę dziecka. Następnie nożyczki są otwierane powiększyć dziurę. (5) Następnie nożyczki są usuwane i odsysane cewnik jest wprowadzony. Mózg dziecka zostaje wyssany, co powoduje czaszka zapadnie się, aby można było dokończyć poród dziecka. WSZYSTKO JEST W INTERNECIE, WYSTARCZY POSZUKAĆ! Tak to się odbywa lub odbywało w Ameryce. I na 100% dalej się odbywa