Związki Martyny Wojciechowskiej

To miał być ten jedyny i na całe życie. Przemysławowi Kossakowskiemu udało się dokonać czegoś, co wydawało się wykraczać poza wszelkie wyobrażenia. Po burzliwym początku znajomości prowadzący program "Down The Road" i Martyna Wojciechowska 16 października 2020 r. w tajemnicy przed mediami stanęli na ślubnym kobiercu, wyprawiając wesele w sielskich okolicznościach przyrody w podwarszawskich Markach. Wcześniej mogliśmy oglądać wiele ich wspólnych instagramowych publikacji, przybliżających partnerów do podjęcia tej przełomowej decyzji. Na oczach całej Polski wspierali się w zawodowych projektach, z biegiem czasu zamieszkali razem, aż wreszcie przypieczętowali swoje uczucie. Niestety, po fakcie okazało się, że nie byli sobie pisani.