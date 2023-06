Martyna Wojciechowska pokazała NAJNOWSZE zdjęcia Kabuli. Zdradziła, czym zajmuje się jej adoptowana córka (FOTO)

Martyna Wojciechowska chwali się zdjęciami Kabuli

Z postu na Instagramie możemy dowiedzieć się, przez co musiała przejść Kabula i co się stało z jej ręką, zanim Wojciechowska ją adoptowała:

Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu. To dla nas bardzo ważny dzień. Kabula, nasza pierwsza Podopieczna, straciła rękę w wyniku ataku trzech mężczyzn, którzy napadli ją we własnym domu i maczetą odrąbali jej rękę. Gdyby nie sąsiedzi, którzy zabrali ją do szpitala, pewnie by umarła - czytamy we wpisie.