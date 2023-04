Martyna Wojciechowska wrzuciła zdjęcia Kabuli. Pokazała, jak zmieniła się przez 13 lat

25 kwietnia 2010 roku trzech mężczyzn wtargnęło nocą do jej domu rodzinnego, wyciągnęli ją z łóżka i maczetą od*ąbali rękę - pisze Wojciechowska na Instagramie.

Podróżniczka wyjaśniła, co było motywem owych mężczyzn.

W Tanzanii w XXI w. wciąż ludzie polują na ludzi. Niektórzy wierzą w to, że części ciała osób z albinizmem mają magiczną moc, że można z nich produkować eliksiry i amulety - dodała w poście podróżniczka.

Podróżniczka we wpisie wspomniała także pierwsze spotkanie z córką:

Była zamknięta w sobie i zła na cały świat za to, co ją spotkało. Postawiła między nami mur i nie pozwalała się do siebie zbliżyć. Któregoś dnia jednak postanowiła mi zaufać i tak zaczęła się nasza wspólna droga.