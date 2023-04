Martyna Wojciechowska publikuje zdjęcie z początków kariery, gdy miała jeszcze ciemne włosy: "MŁODA GNIEWNA" (FOTO)

Martyna Wojciechowska podzieliła się z fanami swoim zdjęciem z początków pracy w telewizji . Jak sama pisze, był to rok 1996, może 1997, czyli minęło prawie 30 lat. Nie pracowała jeszcze wtedy dla TVN . I, co może mocno zdziwić, miała wtedy ciemne włosy !

Martyna Wojciechowska na zdjęciu sprzed lat

Gwiazda wspomina, że tak naprawdę nigdy nie planowała i nie chciała pracować w telewizji. To motoryzacja była jej wielką pasją – samochody i motocykle to był jej żywioł. Już w wieku 17 lat miała sportową licencję wyścigową. I, jak sama mówi, to właśnie motoryzacja doprowadziła ją na krańce świata i zbliżyła do ludzi.