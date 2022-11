Martyna Wojciechowska GANI Jarosława Kaczyńskiego za skandaliczną wypowiedź o kobietach: "ŻENADA OSTATNICH DEKAD"

Dość 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Kaczynski jak zwykle wrzucił temat zastepczy by zakryć prawdziwe problemy komentując bezdzietność kobiet. Zrobil to w ironiczny sposób i jasno to podkreślił. Nikt przy zdrowych zmysłach nie brał tego na poważnie. Nawet on. A panie z TVN rzuciły się hurtem jakby wywołane do odpowiedzi. Problemem nie są bzdury wygadywane przez prezesa, ale to co chce nimi przykryć. Inflacja, bezrobocie, paraliż gospodarki i służby zdrowia. To są problemy pani Wojciechowska, Rusin i inne