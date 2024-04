Martyna Wojciechowska stosuje zabiegi medycyny estetycznej? Mówi o kompleksach: "Nos, usta, nogi" (WIDEO)

Co Martyna Wojciechowska myśli o medycynie estetycznej?

Są różne kultury i inne do tego podejścia. Ja bym powiedziała tak - piękno w skali świata nie istnieje, nie ma jakieś jednego kanonu. Ale też podejście do piękna, dbania o piękno, podtrzymywania młodości, czyli wykonywania bardziej inwazyjnych zabiegów estetycznych, w Polsce jest zupełnie inne - zaczęła, następnie opowiadając, jak sytuacja wygląda w jednym z odwiedzonych przez nią państw:

Na przykład w Ameryce Południowej, chociażby w Wenezueli, spotkałam się z takim nastawieniem, że to jest powód do dumy. Że warto o tym opowiadać, pokazywać. Kobiety chodzą z plastrami po operacjach nosa i mówią: "Patrz, zainwestowałam w siebie". Nie mi to oceniać, każdy ma swój sposób na to, jak chce traktować swoje ciało - mówi dyplomatycznie, dodając, że każdym kierują inne pobudki. Nie mówi jednak, czy ona sama korzysta z zabiegów medycyny estetycznej.