Martyna Wojciechowska tłumaczy się z wpisu o depresji. "Sama byłam wiele razy na dnie"

Martyna Wojciechowska to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Podróżniczka zdobyła rozpoznawalność w mediach dzięki ciężkiej pracy i determinacji, co mocno kontrastuje z modnym obecnie modelem kariery opartym na wywlekaniu szczegółów ze swojego życia prywatnego. Z tego powodu cieszy się ona nie tylko sporą sympatią wśród fanów, lecz także nieposzlakowaną opinią.

Niestety Martyna, jak wiele innych polskich gwiazd, zaliczyła też w ciągu swojej kariery kilka wpadek. Dziennikarka jest dość aktywna w mediach społecznościowych i jej wpisy niekiedy budzą kontrowersje. Tak jest i tym razem, a Wojciechowska postanowiła popełnić wpis na temat "najbardziej depresyjnego dnia w roku", czyli Blue Monday.

"Dziś BLUE MONDAY, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Dziś statystycznie najwięcej osób popełni samobójstwo. W Polsce każdego dnia odbiera sobie życie 15 osób! To więcej, niż ginie w wypadkach drogowych. Zima, nowy rok trwa już wystarczająco długo, żeby przekonać się, że niewiele się zmieniło, a miało być całkiem inaczej... A ja się zastanawiam, ile pragnień potrafimy wypowiedzieć tak łatwo, jakby od niechcenia, a potem nie robimy nic, żeby je zrealizować? A może nie chcemy tego tak naprawdę? Większość z nas nie ma odwagi zmienić swojego uporządkowanego życia. I szukamy wytłumaczenia, dlaczego tego nie zrobiliśmy. Bo przecież zawsze łatwiej powiedzieć, że - owszem, o czymś tam myślałam, ale przeszkodziło mi... No właśnie, co? Zdrowie, dziecko, obowiązki, rozsądek, pogoda... Niepotrzebne skreślić" - napisała dziennikarka na Instagramie.

Choć za postem Martyny kryły się zapewne dobre intencje, to internauci zrozumieli jej słowa zgoła inaczej, niż się spodziewała. Zdaniem komentujących dziennikarka nie wykazała się empatią wobec osób walczących z depresją i trywializuje ich stan, ograniczając go jedynie do braku odwagi czy chęci do uporządkowania swojego życia.

"Nie wiem, czy druga część tego wpisu nie jest właśnie ciosem w tych, którzy mają doła dzisiaj. To chyba nie pomaga. Jakoś dziwnie to kontrastuje z informacją o samobójstwach. I czemu spokojne życie ma być złe? Musimy zawsze gonić? Zawsze biec? Może sami sprawiamy, że ludzie ze spokojnym życiem które jest fajne, czują się niekomfortowo przez takich jak my? Może to my podsycamy ten "brak" czegoś, kiedy tak naprawdę niczego nie brakuje?" - zastanawia się jeden z obserwujących gwiazdy.

"Też tak dziwnie odebrałam ten post. Zupełnie nie podobny do Martyny, jakby nie ona to pisała, tylko jakaś pusta laska, która nie wie, co to depresja. Że zdrowy człowiek nie popełnia samobójstwa, laska co siedzi w internetach i się mądrzy, bo myśli, że jest ekspertem od wszystkiego. Mam nadzieję, że to nie Martyna pisała" - wtórowała mu inna osoba.

Dziennikarka najwyraźniej poczuła się wywołana do tablicy, bo postanowiła uzupełnić swój wpis o odpowiedź na krytykę fanów. Przyznała w nim, że sama też wielokrotnie znalazła się na zakręcie, jednak uratowała ją właśnie odwaga do działania. Twierdzi też, że "odwaga jest kwestią decyzji".

"Po przeczytaniu Waszych wpisów postanowiłam dodać coś jeszcze... Chciałabym, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Sama byłam wiele razy na dnie, tak bardzo upadłam na kolana, że nie wiedziałam, czy się podniosę. I wiem, że cholernie trudno jest zrobić pierwszy krok, zrobić coś inaczej niż zwykle, odważyć się. Ale wierzę też, że odwaga to kwestia decyzji. Jeśli jest tak bardzo źle, to co mogę zrobić? Zawsze płynąć do góry, na powierzchnię. Uwierzyć. Bo każdy z nas, bez wyjątku, ma ten potencjał, który wywołuje zmianę. (...) I nie wstydzić się prosić o pomoc!!! Szczególnie trudno jest dzieciom i młodzieży, kiedy czują, że nie mają wsparcia, zrozumienia od dorosłych. Dlatego NUMER TELEFONU ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116-111 powinien znać w tym kraju każdy!!!" - odniosła się do słów krytyki Martyna.

Przekonało Was jej wytłumaczenie?