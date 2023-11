Martyna Wojciechowska uderza w rzecznika praw dziecka za słowa o "pseudotęczowych przebierańcach" w szkołach: "SKANDALICZNE"

Lekarz 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

Ale Pan Mikołaj ma rację. W szkole nie ma miejsca dla tęczowych dziwactw. Homoseksualizm nie jest normalny i żaden TVN nie wmówi nam, że to jest ok. Platforma zacznie tęczowe piątki w sumie jedyną rzecz, którą realnie są w stanie zrealizować ze swoich obietnic. Ale ludzie na to nie pójdą bo będą walczyć ze zboczeńcami.