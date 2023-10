Sara Boruc atakuje Martynę Wojciechowską za wpis o wojnie w Izraelu: "Absurd! Wstyd!"

Od prawie miesiąca toczy się wojna między Izraelem a Hamasem. Trwający od wielu lat konflikt izraelsko-palestyński eskalował na nowo nad ranem 7 października, kiedy nad obszarem Izraela przeleciały rakiety. W odpowiedzi na atak Izrael przystąpił do ofensywy, bombardując teren kontrolowanej przez Hamas Strefy Gazy. W miniony piątek Izraelczycy rozpoczęli na tym obszarze ofensywę lądową.

Martyna Wojciechowska o wojnie Izraela z Hamasem

W dalszej części wpisu podróżniczka wspomniała o realnych działaniach, które w obliczu konfliktu mogą podjąć jej obserwatorzy. Dziennikarka poleciła na przykład, by "nie milczeć", domagać się dostępu do informacji i obecności "bezstronnych organizacji i dziennikarzy" na terenach dotkniętych wojną oraz "nie powielać fałszywych informacji". Wojciechowska zasugerowała też, że powinno się domagać wpuszczenia do Strefy Gazy pomocy humanitarnej, wymieniła też organizacje, które mogą wesprzeć jej obserwatorzy. Swój wpis podróżniczka opatrzyła wymowną grafiką przedstawiającą dwójkę małych dzieci.