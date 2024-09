Martyna Wojciechowska walczy ze skutkami ZALANIA i pokazuje zniszczenia. "Woda uszkodziła ponad 70 procent mieszkania" (ZDJĘCIA)

Martyna Wojciechowska rozprawia o uszkodzeniach z uśmiechem

No cóż... cisza i spokój. Ile was trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto was stracił. Od prawie 3 tygodni mój dom jest pobojowiskiem i jedną wielką suszarnią. Rury i maszyny są wszędzie. Pracują (i hałasują) dzień i noc. Uroki zalania przez źle zaizolowany taras. Woda się wlała pod podłogę i uszkodziła ponad 70 procent mieszkania. Po odpompowaniu wody i suszeniu czeka mnie skuwanie tynków i zrywanie części podłogi. Jeszcze długa droga do końca tej podróży. Póki co, tylko koty sypiają jak gdyby nigdy nic - zrelacjonowała w lekko humorystycznym stylu.