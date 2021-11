Martyna Wojciechowska wyznaje: "BOJĘ SIĘ o przyszłość MOJEJ CÓRKI, kiedy zdecyduje się na założenie rodziny"

Historyk 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

JEDNA Z NIEWIELU WOLNOSCI PRL-u, przynajmniej od 1956r byla LEGALNOSC ABORCJI!!!⚡⚡⚡ Dopuszczalnosc aborcji w PRL-u zostala ustanowiona jedynie ze wzgledow zdrowia kobiet - tylko w 1955r do szpitali przyjeto 80tys kobiet ze wzgledu na trwajace poronienie wywolane przez ?znachorki?, 2tys zmarlo z tego powodu. Samobójstw z powodu niechcianej ciąży nawet nie liczono! Tylko w Polsce niestety, udało się wmówić społeczeństwu , że aborcja na żądanie jest radykalnym rozwiązaniem.❌ Nie ma kraju w Europie, gdzie temat aborcji budzi tak emocjonalne kontrowersje, poniewaz tylko Polacy maja tak malo wiedzy na jej temat. Spoleczne przekonanie, ze aborcja jest zlem wmowil spoleczenstwu kosciol z braku jakichkolwiek argumentow. Swiatopogladu narzucic nikomu nie mozna, a sumienie jest indywidualne, na jednostce sie zaczyna i na jednostce konczy. Wszystkie argumenty sa po stronie kobiet, w szczegolnosci te medyczne i naukowe. Aborcja jest prostym zabiegiem medycznym, np prozniowa trwa w warunkach klinicznych 2 minuty, farmakologiczna w warunkach domowych nasladuje nature, bo 40% ciaz w pierwszym trzymestrze konczy sie samoistnym poronieniem. Zygota, embrion, plod do 22. tygodnia ciazy jest niezdolny do samodzielnego zycia, wiec nie spelnia warunow czegos nienarodzonego. Czlowiek, dziecko zaczyna sie w momencie narodzin.⚠️ Ze wzgledu na prostote zabiegu aborcji brak jest jakichkolwiek kontrargumentow, wiec koscil narzuca swoja narracje myslenia i zniewala mozgi, upowszechnia stan niewiedzy, wprowadza jezyk fundamentalistyczny do publicznej debaty. Nazywanie najbardziej restrykcyjnej, po absolutnym zakazie, ustawy zakazujacej aborcji kompromisem swiadczy nie tylko o absolutnej ignorancji, takze o absolutnej hipokryzji. Jak to bylo... zaklamany jak katolik.⚠️ W większości państw na świecie, rowniez chrzescijanskich i katolickich przerywanie ciaży jest dopuszczalne, legalne i bezpieczne