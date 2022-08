Martyna Wojciechowska wyznaje, że nie akceptowała swego ciała po urodzeniu córki: "Nie oglądałam się nago, nie patrzyłam nawet w lustro"

Kim 1 godz. temu zgłoś do moderacji 148 17 Odpowiedz

Bo ciało po urodzeniu dziecka przynajmniej jakiś czas wyglada fatalnie. Nie ma co zaklinać rzeczywistości. A czy potem wraca do normy, to już zależy od kobiety. Wiele z nich ma w nosie swój wygląd i zdrowie i wtedy mamy dramat.