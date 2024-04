Martyna Wojciechowska zapytana, ile trzeba zarabiać, żeby godnie żyć. "Słyszałam wypowiedzi o astronomicznych kwotach - to NIEPRZYZWOITE" (WIDEO)

Natka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 52 7 Odpowiedz

Ta kobieta to jest straszny narcyz. 16 urodziny corki a ta opowiada w poscie urodzinowym, po raz tysieczny ze zdobyla korone ziemi, ME itd. Ile mozna tego sluchac. Kiedy masz 30 lat, plecy tvn i kase na takie rzeczy to kazdy kto jest w miare sprawny moglby to zrobic. Ale wielu z nas ma prace i normalna pensje wiec tego nie zrobi. To nie jest kwestia woli, nie tylko. Ale czego sie spodziewac po kims kto ma na scianach we wlasnym domu powieszone swoje wielkoformatowe zdjecia? 😂 wyobrazacie sobie gdyby to byla wasza matka? Wchodzicie na chate a tam jej ogromne zdjecia. W sypialni. Nawet te jej fundacje, niby dba o zdrowie mlodych ludzi ale robi kolaboracje z korporacjami takimi jak tiktok ktore tragicznie wplywaja na psychike mlodych ludzi. Lub z ogromnymi korpo niszczacymi srodowisko. I nie ukrywajmy ostatecznie to ona zarabia kase bo te inicjatywy dodaja wartosci jej marce osobistej. A to sa ogromne pieniadze. Przykre to bo myslisz ze w tym calym szolbiznesie ktos robi cos wartosciowego ale pozniej jak przygladasz sie blizej to widac cynizm i narcyzm. Trace wiare w swiat.