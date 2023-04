Martyna Wojciechowska ŻEGNA SIĘ z widzami: "Ja jestem przede wszystkim mamą"

Martyna Wojciechowska niewątpliwie należy do tzw. "topki" najbardziej lubianych osobistości w polskich mediach. Niestety wygląda na to, że już niedługo wszyscy fani dziennikarki będą musieli solidnie uzbroić się w cierpliwość. Wojciechowska właśnie zapowiedziała, że żegna się z fanami i zawiesza swoją działalność w internecie .

Martyna Wojciechowska zawiesza działalność

Co dalej? Żegnam się. Nie na zawsze. Na jakiś czas. I zawieszam kanał "DALEJ". Do odwołania. W zalewie bylejakości i powierzchowności, szybko tworzonych treści, ja nadal głęboko wierzę w to, że najważniejsza jest jakość. Znacie mnie i wiecie, że jeśli coś robię to całym sercem, nigdy na pół gwizdka. Dlatego mam nadzieję, że zrozumiecie decyzję o chwilowej przerwie na kanale "DALEJ" na YouTube - czytamy pod zdjęciem uśmiechniętej Martyny.