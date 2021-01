Maryla Rodowicz czy Freddie Mercury?

Anna 18 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Doda kiedyś była wulgarna a teraz jest milusia, uprzejma aż do przesady, że aż sztucznie to wygląda. Zerwała z tym wulgarnym wizerunkiem scenicznym i bardzo dobrze, tyłkiem nie świeciła (a kiedy pierwszy raz się odwróciła kamera pokazała zbliżenie jej pośladków, spodziewali się coś ciekawego zobaczyć a tu zonk, wszystko zakryte) ale nie może być taka na siłę fajna i miła na dodatek to zupełnie nie pasuje do jej repertuaru (który też jej do zmiany, ona ma 36 lat a nie 15). A na plus- świetny wokal, stroje i forma. Zmiana repertuaru i przyćmi wszystkie nasze artystki!