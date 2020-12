Maryla Rodowicz jednak wystąpi na Sylwestra! "Sylwester bez Maryli to jak święta bez Kevina"

We wtorek, na dwa dni przed Sylwestrem, opinia publiczna wstrzymała oddech, gdy okazało się, że Maryla Rodowicz nie wystąpi na żadnym z tegorocznych koncertów . Tragiczną wiadomość przekazała sama diwa.

Wystarczyło jednak kilka godzin, by Maryla zmieniła zdanie. Naczytała się komentarzy zrozpaczonych internautów, którzy pisali, że nic gorszego w 2020 roku nie może się już wydarzyć i postanowiła, że... sama zorganizuje koncert sylwestrowy , który ma odbyć się 30 grudnia o 20:00 na jej Instagramie.

Zaśpiewam online z domu dzisiaj o godzinie 20:00. To będzie prywatny sylwester Maryli, a jutro jednak zaśpiewam w Polsacie. Zdecydowałam się po wpisach Internautów, że Sylwester bez Maryli, to jak święta bez Kevina. Rozczuliło mnie to - powiedziała w tabloidzie.