Maryla Rodowicz prawi o diecie w śniadaniówce: "Jem TŁUSTE, WĘDZONE ŻEBERKA. Chcę schudnąć DYCHĘ"

Danuśka 24 min. temu zgłoś do moderacji 35 1 Odpowiedz

O ile dobrze pamiętam, miesiąc temu Maryla Rodowicz żaliła się, że nie ma za co żyć i jaki to ciężki czas dla artystów, a dzisiaj co? Włączam telewizor i widzę Marylę Rodowicz siedzącą w fotelu, w przepięknym, ogromnym ogrodzie z domem z 1905 roku w Konstancinie. Nie wierzę, że Pani Rodowicz sama ścina trawę i opiekuje się ogrodem, więc może mi ktoś wytłumaczy jak to jest z tą biedą u artystów?