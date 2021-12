Maryla Rodowicz komentuje słowa Andrzeja Dużyńskiego po tym, jak powiedziała, że nie będzie ich komentować: "Ja nie widzę ŻADNEJ SWOJEJ WINY"

Przez ponad ćwierć dekady Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński tworzyli zgraną i lubianą parę, jednak po wielu wspólnie spędzonych latach do ich życia wkradł się kryzys, którego nie potrafili zażegnać. Po toczącej się miesiącami batalii sądowej pełnej uszczypliwych oskarżeń m.in. o nadmierną ilość masła w potrawach czy codzienne wymykanie się z telefonem w ręku rozwód został sfinalizowany, lecz to nie nasyciło łaknących całkowitej sprawiedliwości (byłych) małżonków, którzy wciąż publicznie skaczą sobie do gardeł.

Maryla nie szczędziła przykrych słów Dużyńskiemu, wspominając jak ten wszędzie zabierał ze sobą telefon, co budziło jej podejrzenia, aż w końcu pod jej nieobecność przyjechał do ich willi w Konstancinie i zabrał "dwie ciężarówki rzeczy". Jak się okazało, jest to jedna wersja wydarzeń, ponieważ zupełnie inną w zanadrzu ma sam Dużyński. Były mąż Maryli twierdzi, że jej wypowiedzi to same kłamstwa, nie miał jednak okazji oznajmić tego w filmie...