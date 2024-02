Maryla Rodowicz ma kłopoty FINANSOWE?! "Myślę głównie o rachunkach..."

Jakiś czas temu Rodowicz zrelacjonowała wyprawę na zakupy do supermarketu po chrupiącą bagietkę. Do koszyka wpadło jednak kilka dodatkowych rzeczy, a zakupy zakończyły się na kwocie ponad 1000 zł. Wówczas artystka nie ukrywała swojego zaskoczenia, że wydała krocie na zakupy spożywcze.

Rodowicz zdradziła, na co wydałaby pieniądze wygrane na loterii

Wygranie fortuny na loterii to marzenie wielu. Okazuje się, że piosenkarka ma już nawet wstępne plany, co by zrobiła, gdyby tylko los się do niej uśmiechnął. Chociaż w rozmowie z Pomponikiem Rodowicz zdradziła, że marzą się jej porządne zakupy, to jednak szybko zreflektowała się, że nabycie nowych fatałaszków nie byłoby zbyt rozsądnym pomysłem na rozdysponowanie ewentualnej wygranej.