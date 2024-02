Ile na koncertach zarabiają Sanah, Edyta Górniak czy Roksana Węgiel? GIGANTYCZNE kwoty (ZDJĘCIA)

wawa 46 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Żarty sobie robicie? sanah miałaby zarabiać takie groszaki? No raz pojechała tam, tyle zarobiła, nawet nie wiedzą ci, których cytujecie, czy to za jeden koncert, czy za trzy. Czy to całość przychodu, czyli i dla ekipy, co z nią tam była, czy to tylko dla niej. Nieważne. Bo najważniejsze: zagrała latem przecież trzy koncerty w Polsce na stadionach. Na każdy weszło kilkadziesiąt tysięcy widzów. Bilety najtańsze były dość tanie, ale można było oszacować przychody. Ogółem na koncertach zarobiono 55-60 mln zł! Oczywiście, były znaczne koszty: wynajem stadionów, ochrona, energia, montowanie i rozebranie scen, instalacja kwietnego kosza, w którym podróżowała w pewnym momencie nad publicznością, dla niej śpiewając. Koszty chóru, orkiestry, produkcji intro. Laserów. Gości specjalnych. Wokalistka zarobiła jednak kilka milionów zł na tym! (No, brutto). A poza tym przed latem miała niemało koncertów w Polsce czy w Europie. I kasę z tego.