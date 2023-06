Maryla Rodowicz miała oddać NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECKO ze związku z Olbrychskim. Tak piosenkarka komentowała medialne doniesienia

Maryla Rodowicz i Daniel Olbrychski mieli dziecko?

Od lat na internetowych forach i w kuluarach show biznesu plotkuje się, że związek Maryli z Danielem Olbrychskim w latach 70. zaowocował ciążą. Para miała ukryć tajemnicę, obawiając się potężnego skandalu. Teoria spiskowa stała się jeszcze bardziej kontrowersyjna, gdyż rzekomy potomek pary miał być niepełnosprawny, a rodzice mieli oddać go do domu dziecka.

Maryla Rodowicz odniosła się do tych szokujących plotek w wywiadzie dla pisma "Machina". Zapytana o to, czego się boi, odpowiedziała, że przede wszystkim dziwnych plotek. Następnie sama przytoczyła wspomnianą historię, która wyraźnie zrobiła na niej duże wrażenie.

Boję się pająków, ale myszy już na przykład nie. I okrutnych plotek. Takich jak ta, która ostatnio do mnie dotarła. Rzekomo w latach 70. miałam niepełnosprawne dziecko z Olbrychskim i oddałam je do domu dziecka. Dowiedziałam się również na jednej ze stron, że są świadkowie. Czy pani da wiarę? Jedna osoba napisała, że siostra jej matki pracuje w tym domu dziecka i widziała, że ja tam przyjeżdżałam, ale bardzo rzadko. A to dziecko ma wodogłowie i ta "siostra jej matki" widziała, jak ono ciągle w oknie stoi. No ludzie - mówiła wyraźnie poruszona.