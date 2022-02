Maja Bohosiewicz Z PRZEKĄSEM REAGUJE na teorie głoszące, że jest CÓRKĄ Soni: "Jesteśmy stworzone z PROBÓWKI"

Kitka 13 min. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

Wystarczy lyk wina czy piwa w nieodpowiednim momencie i dziecko rodzi sie z FAS. Nie trzeba byc najebanym. Tak samo nie trzeba byc niewiadomo jakim specjalista aby moc ocenic, ze Maja ma cechy FAS-tyczne. I nie mowie tu tylko o dysmorfii twarzy a o jej zachowaniu. Natomiast do tego czy Sonia jest jej matka czy siostra sie nie odniose- one same wiedza jaka jest prawda. Osobiscie wydaje mi sie, ze to zwykle ploty.