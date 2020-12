Maja Bohosiewicz czyta książkę o DDA. "Tak, jestem DDA. I na bank nie jest to modne ani fajne"

Zobacz także: Maja Bohosiewicz: "Doszłam do takiego momentu, że jestem zadowolona z życia"

Jeszcze NIGDY, ale to PRZENIGDY moja skrzynka nie zapełniła się wiadomościami w takim tempie. Nie będę kłamać, od kiedy wrzuciłam tę książkę, mam jakieś 3.000 wiadomości z pytaniem, czy warto lub "o to dla mnie". Dziewczyny: jestem może w 1/3 i książki i WARTO! chociaż w życiu nie kupiłabym jej sama. Bo przecież... ej?... ja? DDA? Tak, jestem DDA. I na bank nie jest to modne ani fajne. Ale ku*wa jest. Po prostu faktem - napisała 30-latka.