Maryla Rodowicz NIE ZOSTAŁA WPUSZCZONA na scenę "Sylwestra z Dwójką": "Była bardzo zaskoczona i zawiedziona"

Niezazdrosna 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

P Marylo to pani nie wie że w Polsce i zagranicą jest bardzo dużo osób które zarabiają na tym że są sobowtórami osób znanych taki np Putin Chak Boris itd w Polsce są osoby podobne do Krawczyka Villas i balu sie że to nie pani zresztą u pani widać zmianę na korzyść więc powinna się pani cieszyć że nie kojarzą pani ❤️❤️a tak wogole udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku 😁😁 Buziaki