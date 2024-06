Maryla Rodowicz przerywa milczenie i uderza w Festiwal w Opolu: "Niemen przewracał się w grobie, nie mówiąc, co czuł Kondratowicz"

Maryla Rodowicz nie wystąpiła w Opolu. Skomentowała festiwal w ostrych słowach

Muszę napisać, co myślę o aranżacjach znanych hitów. Muszę, bo się uduszę. Boże, kto wpadł na pomysł, żeby dać debiutantom do zaśpiewania Niemena. To nie jest repertuar do śpiewania przez innych wykonawców. Nie i jeszcze raz nie. To jest po prostu za trudne, niemelodyjne, a już karalne powinny być próby aranżowania na nowo, niby współcześnie, odważnie, na ogół strasznie. Taki zadowolony z siebie aranżer pompuje swoje ego, pisząc nutki kompletnie nieprzystające do melodyki starych kawałków. Po co, ja się pytam? - grzmi.