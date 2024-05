Maryla Rodowicz nie wystąpi w Opolu. Dyrektor festiwalu tłumaczy jej nieobecność. "Nie ma CENZURY"

Wiosenne ramówki telewizyjne zostały już zamknięte, w związku z czym na antenie największych stacji możemy uświadczyć wszelkiej maści festiwali muzycznych. Publiczność znów podrygiwała do mielonych od 20 lat przebojów braci Golec i jednego hitu Danzela, Krzysztof Ibisz podniesionym głosem pytał zgromadzonych w Operze Leśnej "jak się bawicie, kochani?", a Katarzyna Cichopek wdzięczyła się do widzów z anteny stacji niewymagającej dotowania z budżetu państwa. Powrót do roku 2008? Nic bardziej mylnego. Twórcy Polsat Hit Festiwal w pełni wykorzystali sprawdzone schematy, mogąc równie dobrze puścić jedną z poprzednich edycji imprezy.