Maryla Rodowicz SPRZEDA WILLĘ ZE ZŁOTYM KRANEM?! Ma kłopoty z chodzeniem...

Maryla Rodowicz po rozwodzie z Andrzejem Dużyńskim miała rozpocząć nowe życie. Zresztą do tego namawia ją przyjaciółka Helena Vondrackova i nie jest wykluczone, że już wkrótce u 75-letniej gwiazdy polskiej muzyki dojdzie do radykalnej zmiany. Niestety, chyba nie takiej, o jakiej marzyła...

Jak informuje "Rewia", Rodowicz ma coraz poważniejsze problemy z kolanami i myśli o tym, jak ułatwić sobie życie. W willi w Konstancinie ma trudności z dostaniem się do sypialni, która znajduje się na piętrze. Wykluczony jest montaż windy, dlatego piosenkarka rozważa nawet sprzedaż domu .

Marylka myślała już o windzie, ale nie bardzo jest tam miejsce, by to zrobić. Poza tym to ogromna inwestycja, na którą jej nie stać - mówi "Rewii" osoba z bliskiego otoczenia artystki.