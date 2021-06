Maryla Rodowicz szykuje się do ostatniej rozprawy rozwodowej i planuje kolację dziękczynną: "Może syn zrobi"

Wszystko jednak wskazuje na to, że 30 czerwca małżeństwo Rodowicz i Dużyńskiego dobiegnie końca. Pewna ostateczności wyroku jest i sama Maryla , która w Twoim Imperium komentuje stan przygotowań do tego wydarzenia.

Nie muszę wierzyć [że się rozwiodę - przyp. red.], bo ja to wiem od prawników: to będzie nasze ostatnie spotkanie. Sprawa mogła skończyć się już w grudniu zeszłego roku, ale to był piątek i późna pora. Sąd powiedział, że tak późno w piątki nie pracuje i dlatego przeniesiono ostatnią rozprawę na czerwiec bieżącego roku - wspomina artystka.