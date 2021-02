Maryla Rodowicz chce NOWEGO PODZIAŁU MAJĄTKU. Andrzej Dużyński załamany: "Domaga się POŁOWY MOICH FIRM!"

Xxx 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Nie dziwię sie jej wycackal ja po tylu latach, moze ona jakby wiedziała to tez by chciala z kims zyc teraz. A nie mlodsza, stara wypad i w sumie bede wybielal i robil z niej wariatke, kto pierwszy nie mial tej godności, on czy ona. Skrzywdzona i co ma teraz robic, dla swego spokoju oddac mu wszystko, racje takze i siedziec cicho no bo przeciez spolecznie jest wariatka kazdy będzie jej to mówił. A niech go wycyka, a potem zyje w spokoju, bo on pokazal jaki ma szacunek.