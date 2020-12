Rozwód Maryli Rodowicz

Skłóceni małżonkowie stawili się w sądzie i spędzili ponad dwie godziny na rozprawie rozwodowej. Z pewnością kosztowało ich to sporo nerwów. Piosenkarkę wspierały dzieci: 41-letni syn Jan i 38-letnia córka Katarzyna . Jak udało nam się ustalić, sąd nie orzekł rozwodu, ale za to ustalił termin następnej rozprawy, która ma się odbyć w czerwcu 2021 roku. Maryla była tym wyraźnie zawiedziona.

To była łzawa i emocjonalna rozprawa. Nie udało się dziś rozwieść, jestem z tego powodu rozczarowana. Myślałam, że dziś już będzie koniec tego rozwodu. Kolejna rozprawa dopiero w czerwcu. Ale czy jestem smutna, że wchodzę w nowy rok z niezałatwionymi sprawami? Nie do końca, bo cały czas mam fanów i miłość do muzyki i chce żywic się nadzieją, że niedługo wrócę do grania koncertów - stwierdziła gwiazda w rozmowie z Faktem.