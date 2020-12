Zaskakujące wyznanie Maryli Rodowicz na kanapie śniadaniówki: "WKRÓTCE MAM ROZWÓD, za ileś tam dni"

Gdy Maryla Rodowicz oznajmiła na Instagramie, że zaraziła się koronawirusem, fani byli mocno zaniepokojeni jej stanem zdrowia. Na szczęście gwiazda wkrótce poczuła się lepiej i dość szybko wróciła do aktywności zawodowej, a nawet uprawiania sportu. W środę piosenkarka odwiedziła studio Dzień Dobry TVN, w którym opowiedziała o objawach COVID-19.

Bóle pleców, głowy, gorączka, no i brak apetytu, co mi pasowało zresztą, bo schudłam 4 kilo. Ale niestety wrócił już apetyt - wyznała Rodowicz ze śmiechem.

Wokalistka wyznała też, że gdy już stan zdrowia jej na to pozwalał, wróciła do swojej nowej pasji: gry w tenisa. Prowadzący dociekali, jak często wokalistka odbija piłeczkę na korcie, a ta powiedziała, że stara się robić to codziennie.