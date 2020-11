Mariusz Czajka OSKARŻA Marylę Rodowicz: "Mieszka w pałacu, chodzi z drogimi torebkami i mówi, że NIE MA PIENIĘDZY"

Moo 16 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Zaczęłam pracować w firmie francuskiej i od razu dostałam pierwsza komórkę to był 1995-y rok, współpracy nie chce oceniać bo Pani Maryla miała prawo być nie zadowolona ale , ze była i pupilka komunistyczną i świetnie dzięki mężowi zarabiała choć Małgośkę nucę od dzieciństwa to muszę przyznać . Ciężko pracowała stałe koncertowała to tez pamietajmy . Myśle , ze Pani Maryli jest ciężko z powodu samotności której doświadcza i żale są głównie do męża . To mądra kobieta , pełna empati , musi życie przeorganizować samotność w wielkim domu jest straszna i przez szacunek dla sytuacji finansowej Polaków musi przestać się żalić . A prywatnie to pozdrawiam