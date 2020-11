Maryla Rodowicz robi zakupy w supermarkecie przed treningiem na korcie

Apaszka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mogla zmienic te koszulke na ten tenis. Swoja droga jak to wielkie grania ogranicza sie do proby odbicia pilki na sztywnych nogach i ze sztywnym łokciem to gratuluje. Trener niezla kase łoi na niej a sie nie napracuje. Marylka postoi z rakieta, spróbuje odbic, pochodzi za pilka i po zajeciach😄