Maryla Rodowicz chce od męża... 28 TYSIĘCY miesięcznych alimentów. "Zawsze lubi mieć rzeczy z górnej półki"

matma 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

No proszę 28 tys ...a ja z wyższym wykształceniem, z 2ma podyplomowymi studiami, 32 latami pracy w tym 24 w szkole jako nauczyciel matematyki mam 1506 zł emerytury netto ....o sorry ...podwyzka będzie aż ok.4% chyba dom kupie na Malediwach za ta kasę. No tak wiem, żle wybrałam...frajerka .Trzeba było iść w politykę...fuj...fuj ...