Maryla Rodowicz straci willę ze złotym kranem? Mąż postanowił, że "nie odda jej dorobku życia"...

Pani Marylko i po co było słuchać chciwych prawników? Dużyński chciał Pani oddać willę, mieszkania i utrzymywać to wszystko do końca Pani zycia, a Pani co zrobiła? Miałaby Pani spokojną starość, a za chwilę Pani może dużo stracić, bo on przecież nie dorobił się tego całego majątku przez przypadek- jest świetnym biznesmanem i strategicznie i bez emocji Panią załatwi.