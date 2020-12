Donatan śmieje się z "niegospodarnych" artystów: "Potrafili zarabiać kilkanaście tysięcy za koncert, a resztę tygodnia trzeźwieć i SIEDZIEĆ NA D*PIE"

Wielu rodzimych artystów ubolewało na tym, że przez pandemię koronawirusa nie będą mogli koncertować, co mocno odbije się na ich sytuacji finansowej. Szczególnie zasmucona brakiem możliwości zarobku była Maryla Rodowicz , która od kilkudziesięciu lat inkasuje potężne sumy za występy sceniczne.

To straszny czas dla artystów. Odłożona kupka pieniędzy kiedyś się skończy i za co będę żyć? Bez kasy, która z dnia na dzień topnieje? - żaliła się w rozmowie z Faktem.

Przypomnijmy też, że część artystów otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Wsparcia Kultury. Na przykład zespół Bayer Full i jego "frontman" milioner Sławomir Świerzyński otrzymali w sumie 550 tys. zł. Spółka Golec Fabryka , należąca do braci Golców zainkasowała prawie 1,9 mln zł , a zespół Weekend 520 tys. zł.

Na niegospodarnych artystów postanowił ponarzekać Donatan . Producent muzyczny uzewnętrznił się na Facebooku i zdradził, co jego zdaniem doprowadziło wielu znanych muzyków do trudnej sytuacji finansowej.

Gdzie ja koncertuje i jestem na scenie? Ostatnio byłem kilka lat temu, po prostu nie jestem nieudacznikiem, który przez lata prosperity nie był w stanie odłożyć i zainwestować . Wstyd że Ukraińcy nie znający języka lepiej sobie radzą w Polsce niż niektórzy "artyści". Prawda jest taka że niegospodarność, zazdrość, nałogi i nadmuchane ego doprowadziło do tej sytuacji - stwierdził muzyk, którego spoliczkowała Edyta Górniak .

Wcale mi nie żal większości tych, którzy w weekend koncertowy potrafili zarabiać kilka-kilkanaście tysięcy a resztę tygodnia trzeźwieć i siedzieć na d*pie, nie podejmując żadnej innej pracy . Ja założyłem firmę, jedną, drugą, kolejną bo chciałem i umiałem pracować lepiej niż "bohema artystyczna". Dziś ten post, ten Mercedes i frustracja branży jest efektem tego, jak zaplanowali swoje życie - stwierdził autor hitu My Słowianie.

To nie pandemia was zgubiła tylko niegospodarność, lenistwo i krótkowzroczność. Możecie dyskutować teraz o tym, czy muzyka moja i Cleo jest czy nie jest ambitna, dowartościowywać się tym że "nie sprzedaliście się" do reklamy, ale prawda jest taka, że na koniec dnia i tak chodzi wam tylko o pieniądze, których teraz nie macie - dodał Donatan.