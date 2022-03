Maryla Rodowicz tłumaczy się z "afery koncertowej" i WBIJA SZPILĘ Edycie Górniak: "Oby w moim wieku była w takiej formie JAK JA"

Kolejny już dzień media showbiznesowe w Polsce rozpisują się na temat konfliktu Justyny Steczkowskiej z Edytą Górniak . Panie pokłóciły się, po tym jak Steczkowska ogłosiła ze sceny koncertu Solidarni z Ukrainą, że całe swoje wynagrodzenie planuje przeznaczyć na pomoc uchodźcom. Na te słowa część pozostałych uczestników koncertu - z Edytą Górniak na czele - publicznie wyraziła swoje oburzenie, twierdząc, że w rzeczywistości nikt nie otrzymał honorarium, jako że był to występ charytatywny. Justyna zarzuciła im kłamstwo, Edyta zagroziła Justynie sądem, no i tak wybuchł kolejny medialny celebrycki konflikt.

W koncercie udział brała także Maryla Rodowicz , za którą do tej pory głos w sprawie zabierał jej menedżer. W końcu gwiazda nie wytrzymała i postanowiła samodzielnie wypowiedzieć się w rozmowie z Faktem. Diwa szczegółowo opisała, jak przygotowania do koncertu wyglądały z jej perspektywy, oraz jak zareagowała na słowa Justyny Steczkowskiej .

Moje honorarium zawsze negocjuje mój menedżer Bogdan Zep. Kiedy padło hasło, w piątek wieczorem, że koncert solidarności z Ukrainą, oczywiście powiedziałam "tak" . Całą sobotę trwały próby, najpierw z moimi muzykami i z chórem, potem w TV. W domu byłam w sobotę o godz. 23. Mycie głowy, przygotowanie kostiumu, byłam w łóżku o godzinie 3 nad ranem. Następnego dnia próba w TV, make-up, fryzjer i na scenę. Wróciłam do domu i włączyłam telewizor i zobaczyłam panią Steczkowską ze zbolałą miną mówiąca, że przekazuje swoje honorarium na dzieci ukraińskie .

Zadzwoniłam do menedżera z tekstem i z pytaniem, czy ja w ogóle dostaję jakieś honorarium, a jeżeli tak, to idź jutro, w poniedziałek do Caritasu i przekaż im moje honorarium. Uważam, że w tak dramatycznej sytuacji, w jakiej jest Ukraina, prowadzenie rozmów o pieniądzach jest nie na miejscu, jest niestosowne.