Maryla Rodowicz trafiła do szpitala: "Wykryto zmianę w jej płucach"

Maryla Rodowicz trafiła do szpitala. Piosenkarka musiała być operowana

Opiekę nad Rodowicz sprawuje obecnie jej 37-letni syn Jędrzej Dużyński. Mężczyzna dba o to, by matce niczego nie brakowało w trakcie rekonwalescencji. Jakiś czas temu jeden z fotoreporterów "przyłapał" go, gdy ten dostarczał Maryli do szpitala jedzenie na wynos.