Maryla Rodowicz uczy swoje koty języka bułgarskiego

Rzeczywiście, Rodowicz nie koncertuje już tak często, jak kiedyś, a na co dzień jest uwikłana w sądowe przepychanki z byłym mężem - Andrzejem Dużyńskim . Przedmiotem ich sporu jest m.in. dom w Konstancinie, którego utrzymanie kosztuje Marylę ponoć 20 tysięcy złotych miesięcznie . Andrzej nie zgodził się na jego sprzedaż, więc do porozumienia próbują dojść na sali sądowej.

Zawsze jak idę do kuchni, one biegną za mną, bo myślą, że dostaną michę. Wykorzystuję to i mówię do nich po rosyjsku albo bułgarsku. Siedzą i słuchają, co ja do nich mówię - oznajmiła.