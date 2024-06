Marzena Kipiel-Sztuka ciężko chorowała. Bliscy na pogrzebie mówili o przyczynie śmierci aktorki

Druga strona 3 godz. temu zgłoś do moderacji 27 14 Odpowiedz

Mój mąż jest ratownikiem, zawozi ludzi na dializy i u niego średnio dwa razy w tygodniu w karetce ktoś umiera. Bardzo ciekawe rzeczy mówi o ludziach, których odratował, bo już właściwie umarli serce się wyłączyło. Nie jest to żaden tunel ze światłem oczywiście. Opowieści bywają naprawdę zbieżne. Ostatnia pani, która odratował opowiedziała co to było. Była gdzieś po drugiej stronie, było bardzo ciemno. Mówiła że ten tunel to ściema i ściema jest, że się widzi własne ciało z góry. Wracając, jest ciemno. Nie widzisz nikogo, ale czujesz obecność ludzi i Boga. Czujesz ogromną miłość, ale to nie jest miłość, która opłata ciebie tylko obok ciebie (tak jakby do tych innych ludzi). Ty czujesz tylko lekki powiew. A ty sam czujesz się jak g*owno (ona wprost to mówiła "jesteś g*wnem niczym więcej). Ciekawe, że nie mogła sobie przypomnieć swojego imienia, usiłowała, ale jakby ktoś narzucił jej blokadę. Tak jakby jej dusza była pozbawiona osobowości z ziemi, nie miała prawa wiedzieć jak miała na imię, prawdopodobnie do czasu sądu? (Takie odsłonięcie samej duszy, obdarcie z osobowości i samowiedzy? Ciekawe to). I ciągle powtarzała, że stajesz sobie sprawę że jesteś absolutnie niczym