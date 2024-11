Marzena Kipiel-Sztuka nie zdążyła spisać testamentu. Renata Pałys ujawnia: "Miał być zrobiony nazajutrz"

Renata Pałys organizowała pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki

To właśnie Pałys przekazała informację o tym, że zmarła Marzena Kipiel-Sztuka.

Na cmentarzu rozmawiałam z ludźmi, którzy przyjechali na pogrzeb z innych miast, żeby być w tym dniu. To było dla mnie naprawdę ogromnym szokiem . Było też kilka osób z zagranicy, które przyjechały specjalnie na pogrzeb Marzeny - mówiła Plejadzie.

W "halo, tu polsat" jeszcze raz wróciła myślami do tego dnia.

Tak się złożyło, że byłam z Marzeną do końca. Ona bardzo wyraźnie mówiła, jak chce, żeby wyglądał jej pogrzeb. I tak dokładnie wyglądał. Przyszło tylu ludzi, że wstrzymano ruch na cmentarzu.

Co z testamentem Marzeny Kipiel-Sztuki?

Gwiazda "Świata według Kiepskich" nie miała najlepszych relacji z rodziną. Co zatem stało się z jej majątkiem po śmierci Kipiel-Sztuki? Komu aktorka przekazała to, co posiadała?