Renata Pałys w przejmujących słowach o pochówku Marzeny Kipiel-Sztuki: "To było ogromnym szokiem". Mówi, kto będzie zajmował się grobem

Po co grób cały czas w kwiatach??? Byłam na pogrzebie, gdzie ksiądz prosił, by położyć jeden wieniec od wwzystkich i nie przesadzać z lampkami, bo za kilka dni trzeba to wszystko wyrzucić do kosza a śmieci kosztują. Zamiast kolejnego znicza czy wiązanki lepiej wrzucić parę złotych na bezdomne zwierzaki czy potrzebujących i bezdomnych