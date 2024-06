Życie Marzeny Kipiel-Sztuki nie zawsze było usłane różami. Pochowała aż CZTERECH PARTNERÓW. "Nie dożyli do pięćdziesiątki"

Wiadomość o śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki zasmuciła fanów produkcji "Świata według Kiepskich". Choć aktorka spędziła kilkanaście lat na planie serialu, wcielając się w rolę Halinki, to mimo sporej sympatii widzów jej życie nie zawsze było usłane różami. Jakiś czas temu gwiazda "Kiepskich" wyznała publicznie, że przedwcześnie straciła rodziców, którzy przegrali walkę z chorobą.

Tak się ułożyło, że wszyscy moi partnerzy, a było ich czterech, nie dożyli do pięćdziesiątki - powiedziała Marzena Kipiel-Sztuka w rozmowie z "Faktem".

Życie Marzeny Kipiel-Sztuki nie było usłane różami

W życiu Marzeny Kipiel-Sztuki obecny był jeszcze pewien Tomek, który był jej miłością w młodzieńczych latach. Okazuje się, że mężczyzna również nie żyje. Jakiś czas temu sama aktorka przyznała, że było to jej wielka miłość.

Nie chciałam opowiadać o Tomku, kiedy jeszcze żył. To była moja pierwsza, wielka miłość z czasów szkolnych, kiedy w Legnicy chodziłam do Technikum Budowlanego. On uczył się w zawodówce na murarza, ale miał też ukończoną szkołę muzyczną i był niezwykle utalentowanym i zdolnym chłopakiem — wspominała na łamach "Faktu".