Marzena Kipiel-Sztuka nie żyje. Aktorka przed śmiercią zmagała się z POWAŻNĄ CHOROBĄ i skarżyła na samotność

JaćkaZpsą 3 min. temu

Mój kolega śp. sugerując się serialem biegał ciągle do sklepiku i kupował to w żółtej puszce. Berbelucha. I niestety, dwa lata temu odszedł jakby poszedł do pośredniaka. Smutne to wszystko... jednak przemijanie, to ludzka rzecz. Wszyscy odejdziemy.