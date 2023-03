Marzena Kipiel-Sztuka pochowała trzech partnerów: "Nie miała szczęścia w miłości, a jak miała, to KRÓTKO"

Marzena Kipiel-Sztuka na życiowym zakręcie. Dziś powoli wychodzi na prostą

Marzena Kipiel-Sztuka nie miała szczęścia w miłości. Pochowała trzech partnerów

We wspomnianym materiale omówiono młodość Marzeny, jej zaangażowanie w projekty aktorskie oraz to, czym się zajmowała w przeszłości. Rzucono też nieco światła na sprawę romantycznych relacji, które nie zawsze były dla aktorki źródłem radości. Jak przyznała jej dobra znajoma, Kipiel-Sztuka przez lata wiele przeszła.

To są takie rzuty. Depresja, serce boli, powiedziałam otwarcie, że się zmagam z długimi stanami takiego zawieszenia. Czasem trzeba poprosić o pomoc. Na takie pytanie, kiedy i co mnie najbardziej zabolało w życiu, odpowiedziałabym: nie będę do końca nosić żałoby po rodzicach, dziadkach, wujkach, babciach, psach, mężach i kochankach. To było, a dzisiaj jest kolejny dzień. Trzeba patrzeć do przodu.